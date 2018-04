Jogador esnobado por Rihanna pede nova chance: 'você está solteira?'

Joel Embiid passou por uma cirurgia na noite deste sábado (31) após sofrer uma fratura do osso orbital. A previsão de retorno às quadras para o jogador do Philadelphia 76ers é de duas semanas. Porém, o que chamou a atenção dos fãs não foi o seu estado de saúde, mas outra polêmica em suas redes sociais.

+ Esta foi mais uma temporada em que o Milwaukee Bucks não vingou

+ Embiid é indispensável para sucesso do Sixers nos playoffs

+ A teimosia de Thibodeau está afundando os Timberwolves

Em seu perfil oficial no Twiiter, Embiid esbanjou confiança para procurar Rihanna e questionar: "Bebê, você está solteira ou não?". Até o momento a publicação já acumula mais de 22 mil reações.

A relação entre Embiid e Rihanna é antiga. Antes de ser escolhido para fazer parte do Jogos das Estrelas deste ano, o jogador já havia demonstrado interesse na cantora em 2014, que não reagiu de maneira positiva e teria falado para ele voltar quando fosse um All-Star.

Depois de entrar para a seleta equipe do Jogo das Estrelas, Embiid foi questionado se iria procurar a artista, mas negou que tentaria novamente. Pelo visto ele ainda não esqueceu Rihanna e demonstrou o seu interesse mais uma vez, fazendo a alegria dos internautas.

Vale lembrar que o Philadelphia 76ers encara o Charlotte Hornets neste domingo. A equipe está na quarta colocação da Conferência Leste, com 45 vitórias e 30 derrotas.

Veja o post original:

Babe are you single or nah? @rihanna — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 1 de abril de 2018