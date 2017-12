Jogador 'problema' da NBA é detido por porte e tráfico de drogas

O ala-pivô Zach Randolph, que recentemente trocou o Memphis Grizzlies pelo Sacramento Kings, foi detido na noite desta quarta-feira em Los Angeles, sob a acusação de portar maconha e de pretender vender a droga.

De acordo com informações da polícia local, o jogador estava com um grupo de pessoas quando foi abordado, acabou preso com fiança estipulada em US$ 20 mil (R$ 63 mil).

Esta não é a primeira vez que o nome do jogador de 36 anos é envolvido com drogas. Em 2010, quando atuava no Portland Trail Blazers, foi preso por policiais que encontraram armas em seu veículo. Os agentes ainda relataram sentir forte cheiro de maconha no carro.

No mesmo ano, o nome de Randolph foi citado como relacionado a uma rede de traficantes de drogas que atuavam em Indianápolis, nos Estados Unidos. Vários automóveis do ala-pivô chegaram a ser confiscados pela polícia, supostamente, por estarem sendo usados na venda de entorpecentes.

Durante a temporada 2008/2009, em que atuou pelo Los Angeles Clippers, Randolph foi detido por dirigir sob efeito de álcool, o que acabou resultando em suspensão por dois jogos pela equipe.