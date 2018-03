Jogador vira o jogo nos últimos segundos com cesta incrível e viraliza nas redes

Com direito a uma bola de 3 pontos de Paulinho Boracini nos últimos segundos em um lance inacreditável, o Carcará bateu nesta quarta-feira o atual campeão nacional Bauru. Com o placar de 81 a 80, a equipe venceu sua segunda partida seguida no NBB.

Depois de errar o lance livre de propósito, o armador conseguiu aproveitar o rebote e arremessou a bola para garantir os três pontos que significaram a virada nos últimos segundos do duelo. Depois do acerto, Paulinho falou da polêmica entre se foi ou não proposital. "Foi treinado, não foi sorte. Dá até para ver que antes da bola sair da minha mão eu já saio correndo", comentou em um áudio enviado ao grupo Basquetebol em Foco. Sua inspiração? "Quem acompanha basquete lembra que o Huertas fez isso na partida entre o Brasil e os Estados Unidos no Mundial", relembra.

Veja o lance abaixo:

Ontem o basquete cearense tava jogando contra o Baurú. Faltando 2 segundos para terminar o jogo, falta para o time cearense tendo 2 lances livres. Bauru ganhava de 80 a 77. O primeiro arremesso foi convertido. Olha o que o Paulinho Boracini fez no segundo arremesso... pic.twitter.com/IATtfBnCcE — HENRIQUE (@HENRIQUE_8888) March 22, 2018

Ainda, Paulinho falou que tentou fazer isso em um outro jogo dessa mesma temporada. "Eu treinando tenho um bom aproveitamento ali para jogar o 'auto-passe' que vai ali na zona morta. Claro que não dá para saber se a bola vai sair de dois ou três pontos, como que vai voltar para mim, contra o Vasco não deu certo mas dessa vez foi perfeito", comentou.

Depois da tentativa falha contra o Vasco, o atleta confessa que ficou treinando com seu filho em casa. "Quando apareceu a oportunidade eu pensei: eu treinei isso. Acho que hoje vai dar certo, vamos tentar", lembrou. "Foi uma bola incrível, não dá nem para acreditar. Acho que já assisti mais de mil vezes", conta com orgulho.