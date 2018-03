Jogadores da NBA são expulsos e suspensos após trocar socos; veja briga

A NBA anunciou a suspensão de Serge Ibaka, do Toronto Raptors e James Johnson, do Miami Heat, após os dois trocarem socos na última partida das equipes. A confusão ocorreu durante o terceiro quarto em uma disputa por posição no garrafão. Os dois jogadores foram expulsos e punidos com falta técnica.

"Primeiramente, gostaria de pedir desculpa ao meus companheiros e equipe técnica, a comunidade da NBA e mais importante aos fãs pela minha atitude na noite de ontem que gerou minha expulsão e suspensão", escreveu James Johnson em seu Twitter.

O Miami venceu a partida por dois por apenas um ponto de diferença, 90 a 89. Com um final quente, mais dois jogadores se envolveram em confusão. DeMar DeRozan, do time canadense, terá que pagar uma multa de US$ 25 mil dólares (cerca de R$ 81 mil reais), enquanto o armador do Heat foi multado em US$ 10 mil dólares (R$ 32 mil reais).