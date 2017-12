Jogadores do Cleveland surpreendem em passeio no metrô de Nova York

Passageiros de metrô em Nova York foram pegos de surpresa quando um grupo de grandes nomes do basquete entrou no vagão. Eram LeBron James, JR Smith e os demais jogadores do Cleveland Cavaliers, que aproveitaram que estavam em Nova York para partida contra os Knicks, para fazerem sua primeira experiência no transporte público de Manhattan, nesta segunda-feira, 13.

Na última preparação antes do duelo com os Knicks, os jogadores foram até o ginásio do Madison Square Garden para um treino leve e, na volta ao hotel, resolveram experimentar o metrô nova-iorquino. Em vídeo divulgado pela NBA, LeBron conta que foi sua a primeira no transporte público de Nova York. JR Smith brincou que o grupo estava tentando ser como “cidadãos normais”.

Following today’s shootaround at MSG, the @cavs hit the subway! #CavsAllAccess Uma publicação compartilhada por NBA (@nba) em Nov 13, 2017 às 9:31 PST

A presença dos jogadores foi uma surpresa para os fãs de basquete, que viram grandes estrelas no vagão do metrô, mas nem todo mundo gostou da experiência. Enquanto LeBron filmava a viagem, acabou virando o celular para gravar seu vizinho de assento, o corretor de imóveis e comediante James Michael Angelo, que não fazia ideia de que estava sendo filmado por um dos maiores nomes do basquete mundial e afastou com a mão o celular de LeBron.

Depois de descobrir quem era o vizinho, Angelo reclamou em seu Facebook que o jogador sentado ao seu lado ficava acertando-o com o cotovelo e não foi educado quando ele pediu para tomar cuidado. Postou também que os “enormes” jogadores de basquete praticamente o esmagaram ao entrarem no vagão. No vídeo gravado por LeBron, um dos membros do grupo também aparece empurrando outra passageira, que se aproxima do jogador.