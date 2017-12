Jogadores do Boston Celtics trollam novato enchendo seu carro de pipoca

Atletas veteranos adoram fazer trotes nos novatos, isso acontece em diversos esportes e na NBA não é diferente. Durante a vitória por 117 a 104 do Boston Celtics sobre o Minnesota Timberwolves, o calouro Jaylen Brown foi trollado pelos seus companheiros de equipe que encheram seu carro com pipoca. O ala de 20 anos publicou a foto em seu Instagram e tratou a brincadeira com bom humor.

“Boa! Eu ia assistir um filme hoje à noite de qualquer forma..., quem precisa de um pouco de pipoca hoje? Eu tenho”, escreveu

Brown ficou 16 minutos em quadras e contribuiu com cinco pontos e rebotes. A próxima partida dos Celtics será contra o Brooklyn Nets nesta sexta-feira, em Nova York. Liderado pelo baixinho endiabrado Isaiah Thomas, o time de Boston é o segundo colocado da Conferência Leste, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, campeão da temporada passada.