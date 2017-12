Jogando pelos Clippers, Paul Pierce é reverenciado pela torcida do Boston Celtics

Paul Pierce vestiu o verde e branco do Boston Celtics de 1998 a 2013, onde foi campeão em 2008. E apesar de atuar pelo Los Angeles Clippers desde 2015, o ala foi reverenciado pelos torcedores do Boston neste domingo, 5, em sua última partida no estádio do time que o consagrou.

O ala não conseguiu segurar as lágrimas com os aplausos e chegou a se ajoelhar em quadra para beijar o símbolo dos Celtics no chão. Pierce atuou apenas por cinco minutos e nos últimos segundos da partida fez os torcedores irem à loucura ao acertar um arremesso de três pontos. Ninguém pareceu se importar com a cesta a favor do rival, em um jogo que já estava decidido para os donos da casa, que venceram por 107 a 102.

O resultado fez o time de Massachusetts colar na liderança na Conferência Leste da NBA. O Boston agora tem uma campanha com 33 vitórias e 18 derrotas, ficando logo atrás do líder Cleveland Cavaliers, que soma 34 vitórias e 15 derrotas.