Jogo das Estrelas da NBA terá emojis especiais e exclusivos no Twitter

O fim de semana é de festa na NBA, com o All-Star Game, evento que reúne os grandes craques da liga do presente e do passado e é um verdadeiro show para o fã de basquete. E para entrar nesse clima animado, o Twitter lançou emojis especiais para que os internautas possam se divertir de forma engajada na plataforma durante o fim de semana. Para isso, foram criadas imagens que representem cada um dos 24 convocados para o jogo que acontece no domingo 'a noite, entre os melhores jogadores das Conferências Leste e Oeste.

Para visualizar os emojis, basta utilizar a hashtag com o primeiro e último nome do jogador, como #StephenCurry e #LebronJames. O emoji do jogador Giannis Antetokounmpo poderá ser conferido com a hashtag #Giannis. A novidade substitui os emojis que traziam, ao lado do nome do jogador, o número de sua camisa e estará disponível até segunda-feira, 20.

Além disso, também foram criados emojis para as equipes de jornalistas e comentaristas que trabalham na transmissão do "Inside the NBA" no canal Turner Sports durante a NBA All-Star 2017 em Nova Orleans. Com a exceção de #shaq, referente a Shaquille O'Neal, os emojis da Turner Sports também são visualizados ao digitar #primeironomeultimonome dos profissionais.

Twitter ajuda a definir o MVP

Neste ano, os fãs de basquete poderão ajudar escolher o jogador mais valioso do All-Star Game exclusivamente pelo Twitter. A votação começa a partir do quarto período do jogo deste domingo e contará por 25% dos votos totais. Os usuários poderão votar a cada trinta minutos utilizando a hashtag #KiaAllStarMVP junto com a hashtag do jogador preferido (#primeironomeultimonome). Retweets também contarão como votos. O vencedor do Kia NBA All-Star MVP Award receberá um Kia Sorento para doação a qualquer instituição de caridade que desejar.