Jogo das Estrelas do NBB terá uniformes especiais no padrão NBA

Nesse sábado, os Times Brasil e Mundo receberam os uniformes do Jogo das Estrelas em uma cerimônia especial na Casa Air Max, espaço montado na Avenida Paulista em celebração aos 30 anos do tênis Air Max, um dos maiores ícones da cultura sneaker e grande sucesso da Nike.

Antes da entrega dos uniformes, Alex Garcia, que atua pelo Bauru, fez um tour pela Casa Air Max e se impressionou com algumas das experiências oferecidas, como a sala Atmos, espaço dedicado ao Sneaker Refresh (limpeza e dicas de cuidados com sneakers e customização), e a sala Rebels on Air, onde é possível criar sua música e ser VJ por um dia.

"Simplesmente espetacular, a casa está linda. É um momento muito importante para o basquete brasileiro. Estou muito feliz de estar aqui hoje, e poder vestir um material dessa qualidade", disse o ala do Time Brasil.

O grande momento veio minutos depois com a entrega dos uniformes dos times do Jogo das Estrelas, que pela primeira vez desde sua criação, será realizado no Ginásio do Ibirapuera, palco de conquistas inesquecíveis do basquete brasileiro.