Jogo de basquete na Coreia do Sul tem 'Desafio do Manequim' ao vivo

O "Mannequin Challenge" (Desafio do Manequim) rendeu várias versões criativas que viralizaram na internet. E apesar da moda ter passado, há ainda quem consiga inovar com a brincadeira. Durante partida do Jogo das Estrelas da liga sul-coreana de basquete, os jogadores criaram uma versão “ao vivo” do desafio.

No segundo quarto da partida entre os times Senior All Star e Junior All Star, um atleta arriscou um arremesso e ficou paralisado. Em seguida, todos os jogadores em quadra, os reservas e até mesmo a equipe técnica dos dois times participaram da encenação, ficando totalmente 'congelados'.