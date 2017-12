John Wall presenteia companheiros com relógios de mais de R$ 130 mil

O astro da NBA John Wall não economizou nos presentes de Natal este ano. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira, o jogador do Washington Wizards exibe os relógios que deu de presente aos companheiros de equipe. Cada um custa cerca de R$ 40 mil dólares, quase R$ 133 mil.

+ Preso na Califórnia, jogador da NBA só pode jogar pelo Lakers em casa

+ Evolução de Victor Oladipo dribla desconfiança no seu jogo e hype dos concorrentes

+ Aposentadoria de camisas de Kobe Bryant fatura R$ 2,7 mi em uma noite

John Wall comprou 15 relógios customizados, da marca Rolex, uma das mais famosas e caras do mundo. No total, o jogador gastou 600 mil dólares, cerca de R$ 2 milhões. No vídeo, é possível ver a alegria e a surpresa dos atletas recebendo o presente.

Mas, não fiquem assustados, ele tem como bancar todos esses custos. O salário do astro nesta temporada é de cerca de R$ 60 milhões.