Joinville pede doações em conta bancária para poder disputar o NBB

A equipe de basquete do Joinville (SC) luta para ter recursos e poder disputar a próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe, que foi vice-campeã da Liga Ouro (Liga Nacional de 2017) pediu e obteve, junto da Federação Brasileira, a autorização para apresentar um projeto de viabilidade financeira para a competição.

A organização do NBB exige que cada equipe obtenha, para uso ao longo da temporada, um valor de no mínimo R$ 1,5 milhão. São 17 clubes inscritos para a próxima edição do NBB - os 15 da última temporada, mais Botafogo (campeão da Liga Ouro) e o Joinville. Todos precisarão apresentar as garantias financeiras para poder disputar.

A equipe já conta com um projeto enquadrado na Lei de Incentivo Fiscal do Ministério do Esporte, aprovado desde o ano passado, e agora divulgou, em seu Instagram, uma conta para viabilizar doações, principalmente de simpatizantes da própria cidade.

"A ideia foi também mobilizar as pessoas da cidade. Houve um sentimento muito bacana na Liga Ouro, com excelentes números de público. Nossa intenção é transferir essa responsabilidade e participação para a comunidade", afirmou Kelvin Soares, diretor da Associação de Amigos do Basquete de Joinville, ao portal Globoesporte.

Confira o pedido de doação feito pela equipe no Instagram: