Jordan e Abdul-Jabbar recebem maiores honrarias civis dos EUA

Duas lendas da NBA receberam, nesta terça-feira, a Medalha da Liberdade, maior honraria civil que um cidadão americano pode receber nos Estados Unidos. Junto com outras 19 personalidades, Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar foram condecorados pelo presidente Barack Obama durante cerimônia na Casa Branca.

Após listar os grandes feitos da carreira do astro do Chicago Bulls e do Dream Team, Obama declarou que "Michael Jordan é mais do que esses momentos, mais do que o melhor jogador dos dois maiores times de todos os tempos. Ele é mais que um logo, que um meme de internet. Mais que um doador caridoso ou um homem de negócios comprometido com a diversidade. Existe um motivo pelo qual você chama alguém de 'o Michael Jordan de alguma coisa'. Michael Jordan é o Michael Jordan da excelência, ele é a definição de alguém tão bom no que ele faz, que todo mundo reconhece. Isso é meio raro".

Já sobre Kareem Abdul-Jabbar, o presidente lembrou da conversão ao islamismo do jogador em uma época muito mais conturbada. "O motivo para honramos Kareem é mais do que um par de óculos e seu sky hook [jogada característica]. Ele lutou por sua fé muçulmana quando não era fácil nem popular. Ele está confortável tanto fazendo um sparring com Bruce Lee, quanto se manifestando no Capitólio, ou escrevendo com uma eloquência extraordinária sobre patriotismo. Fisicamente, intelectualmente e espiritualmente, Kareem é único. Um americano que ilumina nossas mais básicas liberdades e nossas maiores aspirações."