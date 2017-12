Klay Thompson doutrina e anota 60 pontos após 29 minutos em quadra

Klay Thompson parecia estar com algum feitiço na partida desta segunda-feira. O ala-armador do Golden State Warriors anotou nada menos que 60 pontos na vitória por 142 a 106 sobre o Indiana Pacers. Com um detalhe: ele atuou apenas 29 minutos, ficando no banco por todo o quarto período.

O camisa 11 dos Warriors acertou 21 dos 33 arremessos que tentou, registrando 8-14 em chutes de três pontos. Além disso, anotou 10 em 11 chances de lances livres. Apenas no primeiro quarto, Thompson já havia registrado impressionantes 40 pontos.

Thompson é o primeiro jogador da história da NBA a anotar 60 pontos com menos de 30 minutos em quadra desde que o limite de 24 segundos por arremesso foi instaurado na liga, na temporada 1954/55. E a última vez que um alguém conseguiu 60 ou mais pontos ao final do terceiro quarto foi Kobe Bryant, que anotou 62, na vitória por 112 a 90 do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks, em 20 de dezembro de 2005.