Kobe ganha Oscar, vira meme e gera ainda mais rivalidade nas redes

Como se não bastasse ter sido campeão da NBA cinco vezes e conquistado duas medalhas de ouro olímpicas, Kobe Bryant atingiu algo que até então parecia impossivel: ganhar uma estatueta no Oscar. Pois bem, ele ganhou.

O ex-ala-armador do Los Angeles Lakers venceu com o curta de animação “Dear Basketball”, que conta a sua relação com a modalidade. Os fãs foram a loucura e não perderam a nova conquista para alfinetar seus concorrentes diretos ao título de melhor jogador da história. Nem mesmo outros atores e filmes premiados ficaram fora da zoação.

"Kobe tem mais Oscars que Lebron James e Michael Jordan juntos", "Vocês falam que Lebron e Jordan são melhores que o Kobe, mas eles têmganharam um Oscar?", "Como Jordan não ganhou um Oscar por Space Jam?", "Melhor parte do Oscar foi ver ao lado de amigos que gostam de cinema e quando Kobe ganhou eles disseram 'Ah então esse é o Michael Jordan? Nunca tinha o visto antes'".

Veja alguns dos melhores tweets:

Kobe Bryant now has more Oscars than Lebron James and Michael Jordan have combined pic.twitter.com/7CORuLjmre — Mamba Insider (@Mamba_Insider) March 5, 2018

My favorite part about the Oscars was watching it with my theatre major friends who when Kobe Bryant won said, "Michael Jordan won an Oscar?" "Oh, so that's Michael Jordan. I've never seen him before." — linsey watkins (@linseywatkins_) March 5, 2018

MJ: "You'll never get to 6 rings!" Kobe: "Ahh, but you'll never win an Oscar.”#Oscars pic.twitter.com/wntAsh95pq — Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2018

yeah you can argue that lebron and jordan are better than Kobe, but do they have an oscar? #BlackMamba — go die, die go (@FlowerBoyDiego) March 5, 2018

Kobe has 1 Oscar, Jordan has 0 — Joey Fields (@JoeyFieldsHC) March 5, 2018

5 rings. 7 title appearances. 1 movie. 1 #Oscars Kobe > Jordan pic.twitter.com/obIigI4UrY — La Fur (@LilGoat25) March 5, 2018

How did Kobe win an Oscar but Michael Jordan didn’t win one for Space Jam? Oscars be robbing people. — Pepe Silvia (@watevahho) March 5, 2018

Apesar de ter sido considerado inocente, muitos dos internautas lembraram das acusações de assédio sexual feitas contra o atleta em 2003. Ele admitiu o adultério, mas negou o abuso. O caso acabou com um acordo entre as partes.