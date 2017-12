Leandrinho comemora cesta que não entra e paga mico no Phoenix Suns

No último quarto da vitória do Phoenix Suns sobre o Charlotte Hornets Poor 120 a 103, nesta quinta-feira, o brasileiro Leandro Barbosa pagou um mico gigante.

Após ele mesmo recuperar a bola na defesa e, na sequência, receber no fundo de quadra, o ala-armador passou para Jared Dudley, na linha dos três pontos. Assim que o companheiro armou o arremesso, Barbosa já se virou para a torcida dos Suns na Talking Stick Resort Arena comemorando os três pontos. Ele não contava, porém, que o colega acertaria o aro e não confirmaria os pontos.

Com a reação negativa dos torcedores ao arremesso, ele se voltou para a quadra e correu para defender o ataque adversário. Em quadra por 23 minutos nesta quinta, Leandrinho somou 16 pontos, quatro rebotes, dois roubos de bola e uma assistência.

Phoenix é o penúltimo colocado na Conferência Oeste, com 19 vitórias e 42 derrotas, enquanto Charlotte é o 11º do Leste, com campanha 26-35.