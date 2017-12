LeBron ataca ex-astro e comentarista da NBA: 'Nunca cuspi em criança'

Campeão da última temporada da NBA, o Cleveland Cavaliers não tem demonstrado um bom desempenho neste ano, o que tem irritado LeBron James, principal estrela do time. Após derrota da última segunda-feira, 31, para o Dallas Mavericks, o camisa 23 falou sobre a necessidade de contratar reforços na busca pelo bicampeonato e foi chamado de "estrela mimada", pelo ex-jogador e comentarista de TV, Charles Barkley.

Mas LeBron não deixou barato e rebateu as críticas. "Ele é um ‘hater'. O que dá credibilidade ao que ele diz? Só por que está na TV?", questionou. O jogador ainda atacou Barkley, relembrando momentos polêmicas de sua carreira. "Não sou aquele que atirou alguém em uma janela. Nunca cuspi em criança. Não tenho dívidas em Las Vegas. Nunca disse que era um modelo a ser seguido. Nunca cheguei a um fim de semana do All-Star no domingo porque estava em Vegas festejando. Tudo que fiz na minha carreira foi representar a NBA da forma correta. Quatorze anos sem arrumar problema. Respeitando o jogo. Guarde isso", afirmou em entrevista à ESPN americana.

No jogo contra os Mavericks em Dallas, o ala somou 23 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, mas os Cavs acabaram derrotados por 104 a 97. O time de Cleveland lidera a Conferência Leste com 32 vitórias e 15 derrotas. O próximo jogo será nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), contra o Minnesota Timberwolves.