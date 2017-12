LeBron detona colegas após série de derrotas: 'Não tenho tempo a perder'

Grande herói do título do Cleveland Cavaliers na última temporada da NBA, LeBron James não está nada satisfeito com o atual momento do time, que perdeu cinco dos últimos sete jogos na liga. Para o astro, está na hora da equipe voltar a mostrar a força que a fez conseguir reverter uma desvantagem de 3 a 1 do Golden State Warriors e conquistar seu primeiro título na história.

"Não tenho tempo a perder. Vou fazer 33 anos, não tenho tempo a perder. É disso que estou falando. Quando eu sentir que não tenho mais condições físicas e mentais de brigar por um título, não terei mais esse problema. Mas não acho que isso irá acontecer tão cedo", disse o astro. "Não estamos melhor do que ano passado. É ótimo ter jogadores. Claro que, nos playoffs, usamos o que? Oito, no máximo? E se alguém tem problema com faltas, nove. Mas, lá, não jogamos back-to-backs. Temos dois dias entre cada partida. (...) Mas quando não temos os jogadores, é difícil. A m... da briga durante a temporada regular. Somos um time de alto nível. Alto nível para c... Eu, Kyrie, Love. É alto nível. Não estou apontando ninguém. Sim, ganhamos o campeonato, mas f..., sabe, vamos ver se conseguimos alguma coisa", polemizou LeBron, logo após a derrota dos Cavs para o New Orleans Pelicans por 124 a 122.

Apesar das críticas do ala e da sequência de maus resultados, o Cleveland Cavaliers ainda tem folga na liderança da conferência Leste. São 30 vitórias e 13 derrotas para os atuais campeões, dois jogos e meio na frente do Toronto Raptors, segundo colocado.