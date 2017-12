LeBron James acerta cesta impressionante e deixa torcida rival boquiaberta

Com dois lances livres de John Wall, o Washington Wizards fez 120 a 117 e abriu três pontos de vantagem sobre o Cleveland Cavaliers faltando somente 3seg04 para o fim do último quarto da partida desta segunda-feira. A essa altura, tudo parecia caminhar para uma vitória do time da casa e a torcida de Washington já estava tranquila.

No entanto, de forma surpreendente, Kevin Love aproveitou a movimentação da defesa e lançou do fundo de quadra para o garrafão adversário direto para LeBron James. O camisa 23 dos Cavs dominou de costas para a cesta e, mesmo cercado por Bradley Beal, conseguiu se virar e arremessar, confirmando de forma espetacular o empate e a prorrogação. A jogada de LeBron causou reações de incredulidade entre os torcedores locais, flagradas pela transmissão de TV.

Herói do tempo normal, LeBron James foi excluído na prorrogação por exceder o limite de faltas pessoais no jogo. Quem se destacou nos minutos extras foram Kevin Love e Kyrie Irving, que confirmaram a vitória por 140 a 135.