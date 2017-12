LeBron James apresenta novo tênis assinado na New York Fasion Week

Ainda de férias da NBA, LeBron James esteve nesta quinta-feira, 7, na New York Fashion Week (NYFW) para divulgar o novo design de seu tênis assinado.

Durante o desfile da Kith Sport, loja e marca de roupas baseada em Nova York fundada por Ronnie Fieg, o astro do Cleveland Cavaliers apresentou pela primeira vez o LeBron 15, produzido pela Nike. Antes de ir à passarela, o jogador havia publicado em sua conta no Instagram a edição LeBron15 Ghost, fruto da parceria entre as duas marcas.

"Esse é o meu tênis favorito até agora", afirmou LeBron James, em nota. "Os benefícios no desempenho e o visual sofisticado fazem desse tênis uma força dentro e fora das quadras."

O My Goodness!!! #LeBron15 #GhostColorway. I can't be more excited about these kicks man!! I'm overly excited about this moment right now in time! More to come soon... #striveforgreatness #WeAreBack Uma publicação compartilhada por LeBron James (@kingjames) em Set 7, 2017 às 6:36 PDT

"Desde que comecei a trabalhar com (o estilista) Jason (Petrie) no LeBronVII, sempre falamos sobre não querermos somente o melhor encaixe na performance, mas também queremos estilo. Nós temos um desejo de criar tênis que façam todas as pessoas se sentirem bem ao vesti-los", completou "The King"

Um dos primeiros a usar um LeBron15 foi o empresário Maverick Carter, amigo de infância de James. Ainda não foram divulgados preços ou data do início das vendas do tênis.

Had a GREAT visit on #VictorCruzshow today with @teamvic and @pr_rwtw @uninterrupted. Uma publicação compartilhada por Maverick Carter (@mavcarter) em Set 7, 2017 às 4:51 PDT

Além de LeBron, quem também desfilou pela Kith Sport foi Scottie Pippen, hexacampeão com o Chicago Bulls ao lado de Michael Jordan. O ex-jogador estreou o Air Pippen 1, também feito em conjunto pela Nike e a Kith.

Na plateia do desfile estavam Carmelo Anthony e Russell Westbrook, que atuam na NBA por New York Knicks e Oklahoma City Thunder, respectivamente; o rapper Action Bronson, o músico DJ Clark Kent e os estilistas John Elliott, Virgil Abloh e Tommy Hilfiger.

Yo @ronniefieg you're an animal for these ‍♂️Salute bro and keep grinding! #Queens Uma publicação compartilhada por nigelsylvester (@nigelsylvester) em Set 7, 2017 às 2:10 PDT

Real Ones Never Change! My Gs. #StayMelo #WhyNot‍♂️ #StriveForGreatness Uma publicação compartilhada por LeBron James (@kingjames) em Set 8, 2017 às 8:08 PDT