LeBron chega aos 32 anos e a pergunta não quer calar: ele ainda vai superar Jordan?

Que LeBron James é o grande astro da NBA atualmente, pouca gente tem dúvida. O atleta, bicampeão da liga com o Miami Heat, conseguiu a consagração máxima ao levar, na última temporada, o Cleveland Cavaliers ao seu primeiro título na história, tudo isso depois de estar perdendo a série final para o Golden State Warriors por 3 a 1 e conseguir a virada com três vitórias consecutivas, sendo duas delas fora de casa.

E se o título foi o ápice da carreira de LeBron, voltou à tona aquela velha dúvida: ele ainda vai superar Michael Jordan? Se ele mantiver o nível que tem por mais alguns anos, pelo menos em números, o ala pode sim superar o maior de todos os tempos, já que, chegando a 32 anos, ele já tem três títulos da NBA e três MVPs da final, semelhantes ao que Jordan conseguiu com essa idade. Porem, LeBron tem 4 MVPs da temporada, um a mais que o lendário camisa 23 dos Bulls à época e já levou seu time para a grande final da NBA em sete oportunidades, enquanto seu "rival" havia levado o time de Chicago para três finais.

Em número de pontos, James já se aproxima dos 28.000 em toda a carreira e vai "derrubando" alguns dos maiores pontuadores da história da liga e, se mantiver a média, não vai demorar muitos anos para chegar aos 32.292 anotados por Jordan em 15 anos de NBA. O que complica a vida de "The King" é que ele já é um veterano e, a tendência, é que seu rendimento caia, o que não aconteceu com Jordan, que parece que só foi melhorando com o passar dos anos e ainda teve tempo de levar mais três títulos da NBA e dois MVPs da temporada regular.

E você, acredita ser possível LeBron superar Jordan? Vote:

Done