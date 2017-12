LeBron James 'humilha' crianças no aniversário de 10 anos do filho caçula

LeBron James é um atleta daqueles que não consegue desligar completamente seu espírito competitivo, mesmo em jogos amistosos ou brincando com crianças. A estrela do Cleveland Cavaliers, vice-campeão da NBA neste ano, convidou alguns amigos do seu filho para comemorar o aniversário de 10 anos do garoto.

James se divertiu com a molecada e não aliviou na hora de jogar futebol americano e basquete. Em vídeo publicado em seu Instagram, o ala-pivô aparece dando enterradas e interceptando passes.

“Poder fazer coisas como essas para meus filhos, que eu sempre quis quando era criança, é porque eu trabalho tão duro! Ver meu filho mais novo, Bryce, no seu décimo aniversário com todos os seus amigos sorrindo e se divertindo traz alegria para meu coração! Você é único e eu sou extremamente orgulhoso por ser seu pai! Te amo!”, escreveu o jogador na legenda do vídeo.

LeBron disputou 8 finais da NBA e venceu quatro vezes, a última na temporada passada. Neste ano, terminou as finais com médias de triplo-duplo, com 33,6 pontos, 12 rebotes e dez assistências. Mas não foi suficiente para o Cleveland Cavaliers vencer o Golden State Warriors.