LeBron James vai produzir novo documentário sobre Muhammad Ali para HBO

LeBron James, jogador de basquete da NBA pelo Cleveland Cavaliers, acaba de assinar um contrato para ser produtor-executivo de um documentário sobre o boxeador Muhammad Ali para a HBO.

"É difícil de colocar em palavras o quanto significa para mim fazer parte deste projeto que honra o legado e conta a história extremamente importante do grande Muhammad Ali", disse James em coletiva de imprensa. "Ele transcendeu esportes e usou suas oportunidades para empoderar as pessoas, o que pavimentou o caminho para atletas de todas as raças e gêneros que vieram depois dele, incluindo eu mesmo", afirmou o astro do basquete.

"É importante que a história dele continue para as novas gerações", acrescentou.

O documentário vai abordar a vida e a carreira de Muhammad Ali, que faleceu em junho deste ano.

As informações são da FoxSports.