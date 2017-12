LeBron quase toma cerveja em jogo dos Cavs: 'Se fosse vinho, teria bebido'

No Jogo 1 da semifinal da Conferência Leste, LeBron James comandou a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Toronto Raptors, por 116 a 105. O camisa 23 anotou 35 pontos, pegou 10 rebotes e deu quatro assistências nos 41 minutos que ficou na quadra. Porém, além da sua atuação fundamental, James também protagonizou um episódio curioso no terceiro quarto.

Frustrado por não converter uma bandeja após sofrer uma falta, James caminhou gesticulando de uma lateral a outra da quadra, até que se deparou com uma garçonete da Quicken Loans Arena. O astro, então, aproveitou para brincar com a moça, pegando uma garrafa de cerveja que estava na mão dela. Para surpresa de todos, ele levantou a garrafa e quase bebeu, mas depois recuou e a devolveu para a menina, causando gargalhadas nos torcedores de Cleveland.

‪LeBron doesn't need any more hops ‬ Uma publicação compartilhada por NBA on ESPN (@nbaonespn) em Mai 1, 2017 às 6:33 PDT

Na entrevista coletiva ao final do jogo, LeBron James riu ao ser perguntado sobre o lance. "Estava chateado comigo mesmo. Tive uma oportunidade de conseguir a cesta e a falta, mas não consegui converter a bandeja. Passou perto. Na sequência, fui parar na linha lateral, próximo da menina da cerveja. Ela tinha uma na mão e peguei. Mas não sou um cara de cerveja. Se fosse vinho tinto, teria bebido", declarou.