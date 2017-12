LeBron se anima e vislumbra 'time dos sonhos' em novo esporte olímpico

O basquete 3x3 foi oficialmente incluído no programa olímpico e fará sua estreia já nos próximos Jogos, em Tóquio 2020. Para LeBron James, grande nome do esporte na atualidade, a novidade é positiva para deixar o basquete com ainda mais espaço no cenário mundial.

"Eu acho que é ótimo para o basquete ter outra categoria adicionada nos Jogos Olímpicos", afirmou, em entrevista à AP, dizendo ainda que gostaria de atuar ao lado de lendas como Magic Johnson e Michael Jordan na "nova" modalidade.

A escolha do astro do Cleveland Cavaliers tem cabimento, já que seus dois "companheiros" são considerados alguns dos maiores jogadores da história do basquete e, juntos, possuem 11 títulos de NBA.

Apesar disso, LeBron desanimou os fãs e disse que dificilmente praticará a modalidade: "Eu não sou muito bom no jogo de 3x3, sou melhor no 5x5. Eu fico fora também das competições de 1x1 e de 2x2 nos treinos, então, provavelmente eu ficarei fora do 3x3".