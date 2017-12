Mães de Curry e Durant comemoram vitória de virada dos Warriors

Apesar do Cleveland Cavaliers abrir vantagem seguidas vezes sobre o Golden State Warriors, Kevin Durant, com uma cesta de três pontos a 45.3 segundos do final, sacramentou a vitória de virada do time da Califórnia por 118 a 113, no Jogo 3 da decisão da NBA, na Quicken Loans Arena, em Ohio.

Ao final da partida, as mães de Stephen Curry, Sonya Curry, e Kevin Durant, Wanda Durant, estavam muito animadas pela vitória fora de casa. As duas se encontraram no interior do ginásio dos Cavaliers e celebraram juntas.

"Eles (Warriors) tentaram dar (a partida) para eles (Cavs), mas eles não pegaram!", esbravejou a mãe de Durant, seguidas vezes, em vídeo publicado pela emissora norte-americana NBC em seu perfil no Instagram.