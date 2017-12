Magic Johnson diz que não irá mais se hospedar em hotéis de Donald Trump

Magic Johnson costumava se hospedar no hotéis de Donald Trump, principalmente quando estava em Nova York. Mas na manhã desta segunda-feira, a equipe de reportagem do site TMZ encontrou a lenda da NBA em um outra hospedagem. Perguntado sobre a mudança, ele confirmou que não irá mais se hospedar nos hotéis do atual presidente dos EUA.

Magic não apenas votou em Hillary Clinton, como se tornou um forte opositor de Trump, desde que ele foi eleito. Recentemente, o ex-astro da NBA disse que Trump precisa para de agir como um ditador.

Essa não é a primeira vez que atletas entram em conflito com o novo presidente americano. LeBron James, o técnico Gregg Popovich e outros astros da NBA não escondem de ninguém que são contra Trump. Seguindo a mesma estratégia de Johnson, alguns times já cogitaram se recusar a ficar hospedados nos hotéis da rede do bilionário.