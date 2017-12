Magic Paula sobre a CBB : 'Chega de comandar a modalidade com desrespeito'

A jogadora Magic Paula, uma das grandes estrelas do basquete brasileiro, ao lado de Hortência, está feliz por se tornar embaixadora da Liga de Basquete Feminino (LBF). No entanto, ao falar sobre a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) em entrevista ao Estadão, a ex-armadora é ácida: "Chega de comandar a modalidade com desrespeito, sem gestão".

"Está na hora de rever o modelo, colocar alguém sério lá dentro, que seja profissional e possa dar um respaldo para a modalidade, que ela merece", disse Magic Paula.

Ela também refletiu sobre a crise no basquete brasileiro, após o fraco desempenho nos Jogos Olímpicos do Rio. "A Liga hoje tem condições de ter só quatro meses de execução, na nossa época era o ano inteiro, com várias competições", afirmou.

