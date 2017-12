Maior cestinha da história da NBA, Kareem Abdul-Jabbar completa 70 anos

Se você acompanha basquete, certamente já ouviu falar de Kareem Abdul-Jabbar. O lendário pivô, que completa 70 anos neste domingo, é detentor de alguns recordes da NBA, como por exemplo o de ser o maior pontuador da história, com 38.387 pontos e também o jogador que mais vezes foi eleito MVP da liga. Só por isso já dá para ter ideia do quanto ele era bom, não é mesmo?

Nascido Ferdinand Lewis Alcindor, Jr., o pivô cinco vezes campeão da NBA mudou seu nome após se converter ao islamismo, quando já brilhava nas quadras de basquete. Sua primeira equipe foi o Milwaukee Bucks, onde permaneceu de 1969 a 1975, quando se transferiu para o Los Angeles Lakers, time que defendeu até 1989, ano em que encerrou a carreira.

Com estilo inconfundível dentro de quadra, por causa dos óculos de acrílico que usava para jogar, Abdul-Jabbar disputou 20 temporadas na liga, sendo convocado para o All-Star Game em 19 oportunidades, mais um recorde absoluto. De acordo com estatísticas oficiais, Abdul-Jabbar é o segundo maior pontuador da história do basquete. O primeiro? Oscar Schmidt.