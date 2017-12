Malandragem de italiano quase faz jogo da NBA mudar de vencedor

O Charlotte Hornets perdia para os Pistons por 115 a 114, em Detroit, na noite desta quinta-feira. Faltando menos de 1 segundo para o término da partida, Marco Belinelli protagonizou um dos lances mais inusitados da temporada. Sem encontrar um companheiro para passar, o camisa 21 jogou a bola nas costas do adversário Marcus Morris, pegou de volta e acertou da linha de três pontos.

Seria a cesta da vitória e no estouro do cronômetro. Mas o ponto não valeu, porque a bola não tinha saído das mãos do jogador dos Hornets quando o cronômetro zerou. Neste sábado, o time de Charlotte volta a entrar em quadra contra o Santo Antonio Spurs.