'Mambacita'? Filha de Kobe Bryant dribla pai e dá show no basquete; veja

Com cinco títulos na NBA, Kobe Bryant é considerado um dos maiores jogadores da história do basquete e parece que a habilidade com a bola laranja está no sangue. Nesta segunda-feira, Black Mamba, como Kobe é conhecido, publicou dois vídeos em seu Instagram jogando basquete com sua filha Gianna, de 11 anos. E a garotinha fez bonito, acertou arremessos de longe e arriscou dribles.

Bryant explicou o treino em uma de suas legendas, dizendo que ambos foram inspirados a se levantar e suar na revanche da final da WNBA (liga de basquete feminino dos Estados Unidos) e estreou um novo apelido para ela ... "Mambacita".

Gigi working on that stroke #wristwork #wnbafinals Uma publicação compartilhada por Kobe Bryant (@kobebryant) em Set 17, 2017 às 11:30 PDT