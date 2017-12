'Mão Santa' Oscar detona atual seleção de basquete: 'não sabem ganhar'

Com 49.737 pontos acumulados ao longo da carreira (recorde mundial de pontuação no basquete), se alguém pode falar do basquete brasileiro é ele - e o 'Mão Santa' Oscar Schmidt não está satisfeito com as últimas apresentações da equipe - eliminada nos Jogos Olímpicos do Rio, ainda na fase de grupos.

Ao programa Primeiro Tempo, do canal pago BandSports, Oscar declarou: "o Brasil chegou num ponto em que não sabe mais ganhar. Chega no fim do jogo, e a equipe não sabe o que fazer. 'Passo a bola para quem?', 'O que a gente faz?'. Isso é muito ruim. Precisa ter um cara que dê uma chacoalhada nesses caras", afirmou. A entrevista transcrita pode ser lida no portal do jornal Metro.

Oscar defende até mesmo um nome para assumir a equipe - o atual técnico da seleção turca, Bogdan Tanjevi. "Onde esse cara bota a mão, vira ouro", revelou. "Esse é o tipo de técnico que 'bate' nos caras, e os caras adoram", acrescentou.

Para o Mão Santa, é difícil cobrar que os ginásios e apresentações da seleção tenham bom público, se a seleção não tem qualidade. "A vitrine do Brasil é a seleção. Se ela vai mal, o público não quer saber de basquete. O público brasileiro quer ver a equipe jogando bem", disse.