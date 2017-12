Marc Gasol acerta a cesta com cabeçada em jogo entre Grizzlies e Spurs

Nesta segunda-feira, o San Antonio Spurs venceu o Memphis Grizzlies por 96 a 82 e abriu 2 a 0 na série válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste. Apesar da vitória dos Spurs, um lance do pivô Marc Gasol, dos Grizzlies, chamou a atenção.

A cerca de 2min30seg do segundo quarto, o armador dos Spurs, Kawhi Leonard, entou no garrafão pela direita e, ao tentar o arremesso, sofreu falta do veterano Vince Carter. O chute de Leonard bateu no aro e, assim que voltou para quadra, o pivô espanhol se ajeitou e cabeceou a bola, acertando direto na cesta.