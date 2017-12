No clássico com a Lazio, meia da Roma consegue pênalti com simulação bizarra

Neste domingo, a Lazio fez 3 a 1 sobre a Roma e finalmente derrotou o maior rival em uma partida do Campeonato Italiano após amargar quase cinco anos de jejum. Os gols laziali foram marcados por Keita, aos 12 do primeiro tempo e aos 40 do segundo, e Dusan Basta, aos cinco da segunda etapa.

Apesar da quebra do tabu da Lazio, o lance do clássico que mais repercutiu foi o que originou o único gol da Roma, em pênalti batido por Daniele De Rossi, no final do primeiro tempo. Em jogada dentro da área, o meia holandês Kevin Strootman fingiu ter sido acertado pelo brasileiro Wallace e o árbitro Daniele Orsato marcou a penalidade.

No entanto, o replay do lance mostrou que a perna do camisa 13 da Lazio passou muito longe do holandês, nem encostando nele. Para levar a melhor, Strootman saltou no ar e caiu no chão como se tivesse sofrido até uma lesão mais grave.

In attesa di #InterNapoli, il contestato rigore dell'1 a 1 fischiato a #Strootman oggi in #RomaLazio. #SkySerieA Uma publicação compartilhada por Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) em Abr 30, 2017 às 10:13 PDT

Strootman pronto per i mondiali di tuffi Budapest 2017 @michelemagistrale #strootman #tuffostrootman #romavslazio #derbycapitale #kevincagnotto Uma publicação compartilhada por Gaetano Semerano (@gaetanosemerano) em Abr 30, 2017 às 9:44 PDT