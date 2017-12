Meia do Barcelona tenta cesta de três com os pés em Jogo das Estrelas

Um dia após marcar na goleada do Barça por 5 a 0 sobre o Las Palmas, o meio-campo Arda Turan trocou os gramados pelas quadras. O jogador foi uma das atrações do All-Star Game da liga de basquete da Turquia. Com dificuldade para acertar a cesta, Turan chegou a arriscar um arremeso de três pontos com os pés. E para ficar mais perto do aro, foi levantado no colo por companheiro de equipe, mas mesmo assim não conseguiu acertar.

Depois Turan tentou alguns lances livres, também sem sucesso. O meio-campo resolveu, então, arriscar bolas de três e acertou na segunda tentativa, levantando a torcida.