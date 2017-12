'Melhor time do mundo' acumula 110 vitórias e quase 1.000 dias sem perder

UConn. Já ouviu falar? Pois essa equipe universitária vem sendo apontada como o melhor time do mundo ao bater uma impressionante marca, nos Estados Unidos: 110 vitórias consecutivas. O período sem perder já chega a quase 1.000 dias.

São as meninas do basquete da Universidade de Connecticut (UConn) - para a ESPN, "facilmente a equipe mais arrasadora dos esportes atualmente". O último adversário a ter derrotado as meninas foi o time da Universidade de Stanford no dia 17 de novembro de 2014.

Segundo o portal, a lista não é arrasadora só pelo número de vitórias, mas também pelas estatísticas. Dos 110, 107 jogos foram vencidos por ao menos 10 pontos; são 80 vitórias consecutivas só na conferência; 61 partidas foram vencidas por diferenças de pelo menos 40 pontos; e são nada menos do que 22 vitórias a mais do que o recorde masculino universitário - entre 1970 e 1974, a UCLA comemorou por 88 jogos consecutivos.

"Quanto tempo você acha possível viver neste mundo? Não sei quando vai acontecer. Pode acontecer daqui a pouco ou não, mas vai acontecer. E estou bem com isso porque treinaremos o time para passar por isso e elas verão que este é o mundo real, o mundo em que todos vivem", disse o técnico da equipe, Geno Auriemma, para a Sports Illustrated.

Confira abaixo alguns lances da atuação das meninas: