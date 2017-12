Michael Jordan se confunde e troca 'o céu é o limite' por 'o teto é o telhado'

Provavelmente o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan não tem o mesmo sucesso que teve nas quadras quando decide falar com o público. Desta vez, o ídolo eterno do Chicago Bulls foi comemorar que sua marca de roupas vai patrocinar os atletas da Carolina do Norte, faculdade onde estudou e disse uma frase, no mínimo, esquisita:

"Eu desejo nada mais do que o melhor. O teto é o telhado! Vamos fazer acontecer!", falou, dando clara impressão de que gostaria de dizer que "o céu é o limite". Apesar da confusão, os presentes ao ginásio ficaram entusiasmados com a declaração e aplaudiram muito o astro.

Porém, quem estava acompanhando o evento através das redes sociais não entendeu muito bem o que Jordan quis dizer e uma série de brincadeiras e montagens começou a se espalhar pela web. Enquanto muitos diziam não entender o sentido da fala de Jordan, outros saíram em defesa do ex-jogador. Um deles, mostrando total idolatria por ele, postou: "Se Michael Jordan diz que o teto é o telhado, então, por Deus, o teto é o telhado". Tem até quem queira produzir camisetas com a frase de Jordan.