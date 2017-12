Mira certeira: Jogador da NBA acerta bola na cabeça de juiz; assista ao vídeo

Faltando pouco mais de três minutos para o fim do primeiro quarto da partida entre o Oklahoma City Thunder e o Charlotte Hornets, Russell Westbrook acertou a cabeça do árbitro ao devolver a bola após pedido de tempo. O jogador do Thunder tentou se desculpar, afirmando que o lance não foi intencional, mas o juiz marcou falta técnica, a décima do camisa 0, que está a seis de ser suspenso.

"Eu chamei o nome dele. Ele virou para mim e depois desviou. Eu não sei o que dizer. Não sou esse tipo de cara. Eu jamais desrespeitaria o jogo dessa maneira e jamais jogaria a bola no árbitro. Eu nunca fiz isso antes. Sequer já foi ouvido sobre algo assim no jogo. Isso é maluquice para mim. Mas tem que aceitar o lado bom e o lado ruim do jogo", explicou o jogador em entrevista à ESPN.

Candidatos a MVP (jogador mais valioso da liga) Westbrook terminou a partida com 33 pontos, 15 rebotes e 8 assistências, mas não conseguiu impedir a derrota do seu time para Charlotte Hornets, por por 123 a 112.