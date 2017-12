Na China, Klay Thompson tenta enterrada, mas cai de cara

Campeão da NBA com o Golden State Warriors pela segunda vez em três temporadas, o ala-armador Klay Thompson está agora participando de eventos promocionais em suas férias. Sua parada mais recente foi na cidade de Chengdu, na China, onde promoveu a marca local Anta, que lhe fornece tênis.

No entanto, em uma tarde onde deveria impressionar o público, Klay Thompson passou vergonha. Especialista nos arremessos de três pontos, pediram para que ele fizesse uma enterrada. E, durante a realização do lance, errou o aro, se desequilibrou e caiu de cara no chão.

O momento foi filmado em diversos ângulos e foi compartilhado nas redes sociais.