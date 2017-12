NBA anuncia que terá atração na Disney de Orlando

Agora as férias dos fãs de basquete poderão ser ainda mais divertidas. De acordo com a NBA, o Disney World Resort, em Orlando, nos Estados Unidos, contará com atrações exclusivas da liga. A novidade será a substituição do antigo DisneyQuest, com inauguração prevista para o inverno de 2019.

No local, o público vai contar com lojas de marcas diversas, restaurantes e cinemas. O espaço imitará as arenas da NBA que estão espalhadas pelo Estados Unidos, trazendo competições, experiências da área esportiva e materiais oficiais.

"Essa experiência única será aproveitada por fãs de todas as idades de basquete e da Disney do mundo todo que visitarem o Disney Springs", declara Sal LaRocca, presidente de parcerias globais da NBA.

O relaciomento entre a Disney e a NBA começou a partir da atual temporada da liga, quando a empresa de entretenimento passou a patrocinar a equipe do Orlando Magic, que estampou a marca em seus uniformes.