NBA e Take Two anunciam lançamento de 1ª liga profissional da série NBA 2K

A NBA e a Take-Two Interactive Software, empresa que desenvolve os jogos NBA 2K, anunciaram, nesta quinta-feira, que organizarão a primeira liga profissional do game em 2018. O formato da competição será bem semelhante ao da própria NBA, com cada uma das 30 franquias representada por um time de cinco jogadores que disputarão temporada regular, playoffs e final.

A "NBA 2K eLeague" é o primeiro torneio virtual oficial comandado por uma das quatro grandes ligas esportivas dos Estados Unidos, contando NBA, NFL, MLB e NHL. Segundo matéria da ESPN americana, não estão definidos ainda datas dos jogos ou salários dos jogadores. A formação dos times provavelmente será realizada através de um draft e, após escolhidos, tratarão a liga do NBA 2K como um trabalho profissional.

Entre as intenções das duas empresa, estão a venda de ingressos, parceira com patrocinadores e eventos que integrem o público com os jogadores e a nova liga virtual.