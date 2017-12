NBA faz um minuto de silêncio ao time da Chapecoense

Além das homenagens do futebol para o time da Chapecoense, a NBA, liga de basquete dos Estados Unidos, também decidiu entrar em cena e prestar solidariedade às vítimas da tragédia que matou quase todo time catarinense no avião que ia para Medellín. Na partida entre Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers, foi realizado um minuto de silêncio com o escudo da Chape no telão. A mesma atitude ocorreu nos jogos entre Charlotte Hornets e Detroit Pistons, Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs e Orlando Magic.