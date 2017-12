Nenê é liberado para jogar, mas terá que pagar multa de quase R$ 50 mil à NBA

A NBA anunciou nesta quarta-feira uma multa de US$ 15 mil, aproximadamente R$ 47 mil, ao brasileiro Nenê por conta dos acontecimentos na partida entre seu Houston Rockets contra o San Antonio Spurs, na última segunda. Na ocasião, o pivô se envolveu em uma ríspida discussão com o adversário Dewayne Dedmon.

Na ocasião, na reta final do terceiro quarto, Dedmon se desentendeu com o astro James Harden, dos Rockets. Nenê tomou as dores do companheiro e empurrou o rival. Imediatamente, a arbitragem interveio e deu uma falta técnica ao brasileiro, antes de exclui-lo.

A punição a Nenê foi anunciada horas antes do segundo jogo da série melhor de sete entre Spurs e Rockets pela semifinal da Conferência Oeste, novamente em San Antonio. Na primeira partida, mesmo atuando fora de casa, o time de Houston atropelou o rival ao vencer por 126 a 99.