Nenê é o 1º brasileiro com 10 mil pontos na NBA; sem lesões, poderia ir mais longe

Com uma enterrada digna de TOP 10, Nenê Hilário se tornou o primeiro brasileiro a atingir os 10 mil pontos na história da NBA, nesta segunda-feira. Não fossem as lesões e até um câncer, o pivô poderia estar com números muito melhores na liga, levando em consideração suas médias atuais de pontos e rebotes, como explica matéria da ESPN Brasil deste terça-feira.

Nenê é o 23º melhor da história da NBA em aproveitamento de arremessos, com 54,41% de acertos, de acordo com o site Basketball Reference. Em 15 temporadas na liga, o brasileiro atuou por 831 partidas, totalizando 10,003 pontos e 5,347 rebotes, com médias de 12 pontos e 6,4 rebotes por jogo. Se Nenê estivesse presente em todas as 1,180 partidas possíveis neste período, ele teria hoje 14,160 pontos e 7,552 rebotes.

Para atestar a qualidade do brasileiro, a ESPN Brasil usa como referência os números de Manu Ginobili, ídolo do San Antonio Spurs. O argentino tem médias de 13,9 pontos, 3,6 rebotes, 3,4 assistências e 1,4 roubo de bola por partida, contra 12 pontos, 6,4 rebotes, 2 assistências e 1,1 roubo de bola por jogo do brasileiro do Houston Rockets.

NENÊ HILÁRIO NA NBA

Partidas: 831 partidas

Pontos: 10,003 (média de 12 pontos por jogo)

Rebotes: 5,347 (média de 6,4)

Assistências: 1,605 (média de 1,9)

Roubos de bola: 955 (média de 1,1)

Aproveitamento de arremessos: 54,41%

De 2002/03 a 2011/12: Denver Nuggets (555 partidas)

De 2011/12 a 2015/16: Washington Wizards (249 partidas)

2016/17 - presente: Houston Rockets (27 partidas)