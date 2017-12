Neymar se encontra com Kobe Bryant em evento e se arrisca no basquete; veja

A maior estrela da NBA da última década, Kobe Bryant - aposentado das quadras há uma temporada - dividiu a quadra com o jogador de futebol mais caro da história, Neymar, em um evento promovido pela patrocinadora de ambos, a Nike.

O encontro entre o craque do PSG e a lenda do basquete rendeu vários momentos curiosos - e mostrou uma certa falta de habilidade de Neymar com a bola e a cesta. O brasileiro tentou alguns arremessos de três pontos, meio desajeitados, e que passaram muito longe.

Em outro momento, com a ajuda de Bryant, e mais perto do garrafão, Neymar conseguiu acertar uma cesta de dois pontos - com a ajuda do aro.

Confira alguns lances do encontro e compare a habilidade, no basquete, entre Neymar e o ídolo norte-americano: