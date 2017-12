Nike lança primeira edição de tênis assinado por Paul George

Às vésperas da partida entre Indiana Pacers e Denver Nuggets em Londres, a Nike lançou o PG1, a primeira edição do tênis assinado por Paul George. O ala dos Pacers é o 21º jogador da NBA a ter um tênis com o seu nome, sendo que apenas outros três atletas em atividade dividem a honraria, sendo eles LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Durant.

Segundo a empresa americana, George foi consultado sobre o modelo do tênis pelo designer Tony Hardman, que trabalhava no produto há cerca de dois anos. O cadarço conta com um fecho inspirado em uma pequena boia de vara de pescar, em homenagem ao passatempo favorito do jogador. Outro detalhe é que a palmilha do tênis conta uma foto do próprio Paul George.

A Nike não especificou quando o PG1 será colocado à venda, mas já confirmou que o preço será de US$ 110 (R$ 351.28).

First glance at my first Nike signature shoe! More to come from London… #PG1 Uma foto publicada por Paul George (@ygtrece) em Jan 9, 2017 às 3:14 PST