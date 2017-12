Nike lança uniformes em homenagem às cidades das franquias da NBA

A Nike acaba de lançar os novos uniformes para as 30 franquias da NBA. A linha tem como inspiração as cidades que recebem os times da liga de basquete mais famosa do planeta.

Aproveitando o lançamento, o site do USA Today fez um ranking dos modelos mais bonitos. Segundo a publicação, a camisa do Charlotte Hornets foi a que mais agradou, seguida pelo uniforme do Atlanta Hawks e do Portland Trail Blazers. O atual campeão Golden State Warrior ficou apenas na 26ª posição, com um uniforme em um tom forte de amarelo e detalhes em azul e vermelho. A do Cleveland Cavaliers tem "The Land" escrito. LeBron James começou a chamar Cleveland "The Land" quando voltou para a equipe em 2014.

O uniforme do Los Angeles Lakers homenageia Kobe Bryant, que teve os dois números (8 e 24) aposentado recentemente no Staples Center. A fornecedora se inspirou no apelido de “Black Mamba” e produziu uma camisa preta, com detalhes detalhes de escamas da cobra que apelidou o craque.