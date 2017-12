No estouro do relógio, jogador acerta cesta da defesa com apenas uma mão

Uma cesta impressionante encerrou o terceiro quarto da partida entre Valencia e Gran Canaria, em jogo da Liga Endesa, como é chamado o Campeonato Espanhol de basquete. No estouro do cronômetro, Pablo Aguilar arriscou na altura da linha de três de seu campo de defesa, com apenas uma mão. A bola do ala-pivô acertou a tabela ainda antes de cair na cesta e dar três pontos ao Canaria. Apesar do ponto incrível, o atleta não conseguiu impedir a derrota do seu time por 86 a 81.

"Você tenta, e quando entra é um momento de muita euforia. Mas passam dois segundos e você considera uma cesta a mais e segue com a partida. Espero que haja muitas destas, mas que ao final seja diferente e ganhemos", disse Aguilar ao jornal espanhol “Marca”.