Nos playoffs da NBA, Isaiah Thomas perde dente na partida contra os Wizards

Tanto o Boston Celtics como Isaiah Thomas não tiveram um bom começo no Jogo 1 das semifinais da Conferência Leste, contra o Washington Wizards, no TD Garden, neste domingo. Jogando em casa, a franquia viu o adversário abrir 16 a 0 no primeiro quarto e apenas conseguiu anotar a primeira cesta após 4min4seg disputados no primeiro quarto.

A primeira parcial também não foi boa para Isaiah Thomas. Enquanto se deslocava para marcar Otto Porter Jr., o armardor dos Celtics foi atingido na boca pelo cotovelo do rival e, com a pancada, acabou perdendo um dos dentes da frente. Por um dos ângulos da transmissão da partida é possível ver o momento em que Thomas recebe o golpe e o dente voa para o chão.

Somebody call a dentist pic.twitter.com/VFWg7Lok0C — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 30 de abril de 2017

Após o lance, Isaiah Thomas procurou achou o dente no piso da quadra e os médicos dos Celtics o reimplantaram no intervalo para o segundo quarto.