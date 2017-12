Novo Shaq? Pivô do Barcelona destrói tabela em enterrada; assista ao vídeo

Quem acompanha basquete há alguns anos e lembra do início de carreira de Shaquille O'Neal, se lembra que o gigante pivô costumava quebrar algumas tabelas enquanto enterrava bolas na cesta. Neste sábado, isso voltou a acontecer. E o autor da proeza foi o senegalês Moussa Diagne, que atua pelo Barcelona, durante a derrota para o Valencia, pela Liga Espanhola.

O pivô, de apenas 23 anos, mostrou toda a sua energia ao cravar uma bola com tudo na cesta. O impacto foi tão grande, que a tabela, feita de vidro, trincou e teve que ser substituída, causando uma grande paralisação no jogo.

Quando a aprtida foi retomada, Diagne parece ter ficado com vergonha do que fez, já que não teve mais muito brilho, terminando o jogo com seis pontos. O destaque foi Pierre Oriola, que contribuiu com 14 pontos para o Valencia. Com a vitória por 76 a 59, a equipe assumiu a liderança do campeonato, ao lado do Real Madrid.